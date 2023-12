Rodrigo Caetano descarta fazer leilão para ter Scarpa no Galo

Questionado, nesta segunda-feira (18), sobre uma evenntual tentativa do Atlético Mineiro pelo meia Gustavo Scarpa, o diretor de futebol Rodrigo Caetano não deu grandes esperanças à torcida. Embora seja alvo de vários clubes brasileiros, o Galo não deve avançar com uma proposta. De acordo com o dirigente, a concorrência e os altos valores envolvidos não farão o clube fazer loucuras pelo jogador do Olympiakos.

“Se nós definimos em conjunto com o treinador, com o SIGA, com os quatro Rs, que vão ser três no máximo, é claro que isso não significa que amanhã ou depois apareça uma grande oportunidade e a gente não vá trazer. Óbvio que vai, a gente tenta sempre antecipar até as futuras saídas. Mas é muito difícil, quando entram concorrentes com maior poder aquisitivo, a gente seguir. Então, não vou entrar nessa expectativa. O Galo não entra em nenhum tipo de leilão, pois não tem condição”, afirmou.

De fato, uma possível saída de Gustavo Scarpa parece difícil neste momento. De acordo com o o que o Jogada10 apurou, o jogador não tem como prioridade uma volta ao futebol brasileiro. A única possibilidade seria por uma proposta financeira astronômica, já que ele ainda busca um ressarcimento pelo golpe financeiro que sofreu em 2022. Seja como for, Rodrigo Caetano afirma que o Galo não deve ir além de três contratações de peso:

“Buscamos posições pontuais, não acreditamos em reformulação: o Atlético está em busca de melhoria. Devemos buscar, no máximo, três peças para integrar o elenco que temos. Em relação às saídas, é mais ou menos isso, também, de duas a três. Mas já renovamos o contrato de toda uma equipe base, acreditamos em continuidade”.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.