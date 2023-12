Paulistas se unem em torno de chapa única para eleição da CBF

Em reunião realizada nesta segunda-feira (18), 11 clubes paulistas com direito a voto nas eleições da CBF fizeram um acordo de escolher o mesmo candidato no pleito, ainda sem data para acontecer. Junto, o bloco tem direito a 15 votos dentro da escolha, mas ainda não houve consenso pelo tal nome predileto.

Embora o presidente da Federação Paulista de Futebol (FPF), Reinaldo Carneiro Bastos, tenha preferência por Ednaldo Rodrigues, uma nota emitida pelo grupo não cita nenhum nome. Estiveram presentes, à reunião, dirigentes de Palmeiras, São Paulo Corinthians e Bragantino, todos da Série A do Brasileirão. Além disso, houve representantes de Santos, Novorizontino, Mirassol, Ponte Preta, Guarani, Botafogo e Ituano, da Série B.

A reunião ainda teve a presença de Flávio Zveiter, advogado e ex-presidente do STJD. Ele é um possível candidato à presidência da CBF, mas não anunciou o lançamento de chapa oficialmente. O cenário político na entidade segue indefinido já que José Perdiz, interventor nomeado pela Justiça, só irá marcar as eleições após delegações da FIFA e da Conmebol virem ao Brasil: as entidades não o reconhecem como presidente em exercício.

Para que um candidato esteja apto a participar das eleições da CBF, precisa receber o apoio de pelo menos oito federações e cinco clubes. As eleições deverão acontecer em janeiro, mas em dia ainda não definido, por ora.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.