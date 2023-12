Corinthians vai mudar patrocínio máster, e novo presidente diz ter acordo engatilhado

O Corinthians terá uma mudança no patrocínio máster para 2024. A diretoria chegou a um acordo amigável com a Hypera Pharma para quebrar o acordo atual, que iria até o fim de 2025. O grupo farmacêutico a que pertence a marca Neo Química abdicou do contrato sem indenização.

A Pixbet, que ocupa atualmente o espaço da omoplata do uniforme, apresentou uma proposta aparentemente mais vantajosa, estimada em R$ 80 milhões anuais, do que a atual. O acordo, costurado ainda pelo presidente Duílio Monteiro Alves, teria a validade de dois anos. Entretanto, o presidente eleito Augusto Melo já sinalizou que conta com uma oferta de casa de apostas com valor de R$ 100 milhões para o mesmo espaço.

Nesse cenário, a Pixbet avalia a possibilidade de cobrir a proposta e até indicou pagar os R$ 100 milhões, mas pelo espaço nobre e omoplatas. O Corinthians, porém, não se interessa pela proposta única, já que o mercado atual paga mais caro por outras propriedades da camisa.

A Neo Química, por outro lado, pode estampar as costas da camisa e passaria, a desembolsar R$ 15 milhões ao invés dos R$ 27 milhões. Ainda não há uma definição sobre o assunto, o que aumenta o risco de a empresa que leva o nome da arena corintiana sair da camisa.

Em 2023, a somatória de patrocínios do Corinthians foi de R$ 123 milhões. Ao considerar os valores defasados para o espaço nobre da camisa, o clube passou a considerar uma troca. Em 2021, o acordo entre as partes foi fechado por R$ 17 milhões anuais, considerado baixo para os dias de hoje.

