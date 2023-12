Conmebol atualiza ranking e define potes da Libertadores 2024

A Conmebol divulgou nesta segunda-feira o novo ranking de clubes da América do Sul. Dessa forma, o Palmeiras, que era o segundo, passou a ser o primeiro, à frente do River Plate (ARG). Com a listagem, afinal, estão definidos os potes do sorteio da Copa Libertadores 2024.

O Fluminense, atual campeão da Libertadores, será cabeça de chave. Apesar de ser 12º no ranking, o Tricolor estará no pote 1 por ter conquistado o título. A equipe de Fernando Diniz, aliás, será a equipe A1, no primeiro grupo.

Boca Juniors (ARG) e Athletico-PR, que aparecem entre os oito melhores ranqueados, não estão na Libertadores 2024. Dessa forma, equipes abaixo, como São Paulo e LDU (EQU) vão completar o pote 1. O Nacional (URU) também está entre os dez primeiros, mas vai disputar a fase prévia. Assim, caso chegue à fase de grupos, será pote 4.

Veja os potes

Pote 1 (cabeças de chave na Libertadores 2024)

– Fluminense

– Palmeiras

– River Plate (ARG)

– Flamengo

– Grêmio

– Peñarol (URU)

– São Paulo

– LDU (EQU)

Pote 2

– Atlético-MG

– Independiente del Valle (EQU)

– Libertad (PAR)

– Cerro Porteño (PAR)

– Estudiantes (ARG)

– Barcelona de Guayaquil (EQU)

– Bolívar (BOL)

– Junior Barranquilla (COL)

Pote 3

– San Lorenzo (ARG)

– The Strongest (BOL)

– Universitario (PER)

– Deportivo Táchira (VEN)

– Rosario Central (ARG)

– Alianza Lima (PER)

– Millonarios (COL)

– Talleres (ARG)

Pote 4