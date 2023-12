Santos receberá dois jogadores ao liberar Soteldo para o Grêmio

O venezuelano Soteldo, de saída do Santos, poderá render ao clube a chegada de dois jogadores do Grêmio. Apalavrado para defender o Grêmio por empréstimo até o fim da próxima temporada, o meia-atacante será envolvido em uma troca. O Tricolor enviará dois jogadores ao Peixe que, assim, não pagaria o salário do gringo, no valor de R$ 450 mil mensais. A informação foi dada primeiramente pelo portal ‘UOL”.

Este é um valor dentro da realidade financeira gremista, mas o Santos não tem condições de bancar o salário de Soteldo, pela queda brusca em seu orçamento pela queda à Série B do Brasileirão. O acordo vale por um ano, quando também acaba o contrato do venezuelano com o Alvinegro. Soteldo teria valor de passe fixado, isto é, os gaúchos poderiam comprar seus direitos econômicos em definitivo.

Ainda não é certo quais jogadores do Grêmio viriam a reforçar o Santos, mas a troca acabou vista com bons olhos pela diretoria. Assim, o clube teria uma economia importante em sua folha salarial, uma vez que Soteldo dificilmente aceitaria uma redução em seus vencimentos. O jogador foi, em 2023, o mais caro da equipe.

Dodi também pode sair, mas em definitivo

Mas não é apenas Soteldo que pode trocar o Santos pelo Grêmio. O volante Dodi também tem conversas avançadas com o clube gaúcho, mas para ir em definitivo. Dono de um salário de R$ 350 mil no Peixe, ele também é carta fora do baralho da diretoria para 2024. Com mais dois anos de contrato na Vila Belmiro, o Grêmio deverá pagar um valor parcelado ao Santos para contratá-lo de vez.

Dodi chegou ao Santos há um ano, contratado junto ao Kashiwa Reysol, do Japão. Na altura, ele chegou a pedido do então técnico, Odair Hellmann. Apesar da provável aquisição, os valores da negociação não foram divulgados.

