Vasco: Alexandre Mattos vai aos Estados Unidos para se reunir com a 777 Partners

Contratado recentemente pelo Vasco, o diretor executivo de futebol Alexandre Mattos viajou para os Estados Unidos. O intuito da viagem, afinal, é se reunir com diretores da 777 Partners, empresa que é dona da SAF do Cruz-Maltino.

A ideia, segundo o “ge”, é que Mattos conheça executivos da empresa e também entender alguns procedimentos internos. Há pouco tempo no Vasco, essa integração é vista como fundamental para a adaptação do novo homem forte do futebol do time de São Januário.

Recentemente, houve um encontro global de clubes da 777 Partners em Berlim, na Alemanha. Como Alexandre Mattos não pôde ir, Johannes Spors, diretor-geral de esportes da empresa, representou o Vasco. Além do Cruz-Maltino, a 777 também é acionista dos seguintes clubes: Sevilla (ESP), Everton (ING), Genoa (ITA), Hertha Berlin (ALE), Red Star (FRA), Standard de Liège (BEL) e Melbourne Victory (AUS).

A expectativa é que Alexandre Mattos debata nomes de possíveis reforços do Vasco para 2024. A 777 costuma analisar os jogadores mapeados pelo clube para dar o aval.

Enquanto isso, o clube segue o planejamento para a próxima temporada. O zagueiro Maicon e o técnico Ramón Díaz ficam. Por outro lado, Robson e Sebastián Ferreira são nomes que deixarão o elenco.

