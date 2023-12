Vídeo de Endrick no Real Madrid atinge recorde de views nas contas do clube

Reforço do Real Madrid para a temporada 2024-2025, Endrick teve um fim de semana inesquecível ao conhecer seus futuros colegas de time, além do técnico Carlo Ancelotti, no último sábado (16). O encontro entre a joia do Palmeiras e os representantes merengues foi filmado e resultou em um sucesso impressionante. Afinal, desde julho de 2023 não haviam tantas visualizações na conta oficial do clube espanhol no Instagram.

Em 24 horas, o vídeo ultrapassou a casa dos 50 milhões de “views”. Até a noite desta segunda-feira, já superou os 60 milhões, com mais de 5 milhões de curtidas. Assim, deixou para trás as visualizações de uma postagem de Jude Bellingham (48,6 milhões de visualizações), assim como da apresentação de Arda Guler em julho, quando houve mais 45 milhões de “views”.

O sucesso não ficou restrito ao Instagram. O vídeo na conta do Real Madrid no TikTok, ultrapassou a casa dos 11 milhões de visualizações, com direito a quase 2 milhões de curtidas.

O atacante do Palmeiras, portanto, já é uma celebridade na Península Ibérica. No domingo, foi o convidado de honra do Real Madrid na partida contra o Villarreal, no Santiago Bernabéu, pela 17ª rodada do Campeonato Espanhol. Antes, porém, se encontrou com o presidente dos Blancos, Florentino Pérez, e conheceu as instalações do clube.

Endrick retorna ao Brasil para seguir aproveitando suas férias. Em janeiro, ele se apresenta com o elenco alviverde para iniciar os preparativos de olho no Campeonato Paulista e na Supercopa do Brasil. No começo de 2024, a joia também vai disputar o Pré-Olímpico da Venezuela, pela Seleção Brasileira.

O garoto, figura de destaque no último Campeonato Brasileiro, ficará no Verdão até o meio do ano, quando completar, enfim, 18 anos, em 21 de julho.

A concretização da venda do jogador ocorreu em dezembro de 2022 por 35 milhões de euros (R$ 189 milhões) fixos. A quantia pode aumentar, pois há um bônus de 25 milhões de euros (R$ 134,8 mi), em metas de rendimento.

Pelo Palmeiras, mesmo com a pouca idade, Endrick já conquistou duas vezes o Brasileirão, um Paulista e a Supercopa do Brasil.

