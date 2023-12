Monterrey recusa oferta, mas Grêmio não desiste de Funes Mori

O Monterrey, do México, rejeitou a primeira oferta feita pelo Grêmio para contar com Funes Mori na próxima temporada. Afinal, o Tricolor gaúcho procura um atacante no mercado que possa suprir a saída de Suárez. Maior artilheiro da história do clube por lá, o jogador de 32 anos ainda segue como alvo dos brasileiros, que analisam possível aumento de valores em uma segunda proposta.

A negociação, aliás, apesar de ainda estar sem acordo, não deve demorar muito para ter um desfecho, seja positivo ou negativo. Isso porque o centroavante possui vínculo com os mexicanos até junho de 2024, o que significa que poderia assinar pré-contrato com novo clube já em janeiro. Até por isso, a diretoria do Imortal mantém otimismo e, portanto, acredita na vinda do atleta.

O Grêmio segue acompanhando de perto a situação, enquanto analisa possibilidades alternativas. Tanto é que Cavani, compatriota de Suárez e hoje no Boca Juniors, também foi oferecido, mas ainda sem nenhum avanço. Internamente, a ideia é esticar ao máximo a tentativa por Funes Mori, o plano A desde o fim do Campeonato Brasileiro.

Além dele, Dodi e Soteldo, ambos do Santos, estão na mira para reforçar o grupo na próxima temporada. O venezuelano, por sinal, tem conversas mais encaminhadas no momento, e o anúncio está por detalhes.

