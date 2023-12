Inter x Bologna: escalações e onde assistir

Inter de Milão e Bologna definem, nesta quarta-feira (20), em jogo único, quem estará nas quartas de final da Copa da Itália. A bola rola, enfim, às 17h (horário de Brasília), pelas oitavas de final da competição, no Giuseppe Meazza, em Milão, capital internacional da moda.

Como chega a Inter?

O zagueiro De Vrij, o meia Cuadrado e o lateral-direito Dumfries são ausências na Inter de Milão. O resto do time é uma incógnita. Afinal, o técnico Simone Inzaghi acena com a possibilidade de poupar vários jogadores para o compromisso do time no fim de semana, pelo Campeonato Italiano, torneio no qual mantém a liderança isolada até o momento.

A Inter vive bom momento. Assim, além da liderança no Italiano, está nas oitavas de final da Champions e defende o cinturão na Copa da Itália.

A equipe favorita pode formar com: Sommer, Darmian (Pavard), Acerbi, Bastoni e Dimarco (Carlos Augusto); Sensi, Klaasen, Frattesi e Mkhitaryan; Thuram e Arnautovic (Lautaro).

Como chega o Bologna?

Franco atirador, o Bologna vem surpreendendo no Calcio. É o quarto colocado, à frente de times mais tradicionais. Agora, portanto, quer repetir a façanha na Copa da Itália.

Soumaoro, Karlsson e Orsolini não devem jogar no time do técnico Thiago Motta. No entanto, ao contrário do adversário, ele deverá colocar em campo a espinha dorsal da equipe que faz bonito no Campeonato Italiano.

Uma possível escalação tem: Ravaglia, Posch, Beukema, Calafiori e Kristansen; Freuler, Moro, Ndoye, Ferguson e Saelemaekers; Zirkzee.

Onde assistir?

A ESPN 2 e a plataforma Star + transmitem a peleja.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.