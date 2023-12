Scarpa: veja os fatores que fazem o Atlético ter vantagem sobre o Fla

O Atlético está na frente para contar com o futebol de Gustavo Scarpa. O jogador do Nottinngham Forest recebeu os contatos de Galo e Flamengo, no entanto, neste momento, alguns fatores fazem o meia optar inicialmente pelo clube mineiro.

Uma das razões pelas quais a fera se aproxima do Bicudo é o técnico Luiz Felipe Scolari. Scarpa e Felipão trabalharam juntos no Palmeiras e estabeleceram uma boa relação. Aliás, juntos conquistaram o Campeonato Brasileiro de 2018 com o Verdão.

Essa relação, a propósito, é um diferencial até aqui. Afinal, as investidas do clube carijó iniciaram a partir do momento em que o treinador fez a solicitação de reforço. Felipão conversou com o jogador, explicou seus planos e como o atleta vai se encaixar no elenco atleticano.

Aliás, um meia é um dos pedidos de Felipão para o Atlético na próxima temporada. Scarpa, inclusive, é a primeira opção. O Galo trabalha com mais alternativas e já esclareceu que não pretende entrar em leilão para ter a fera.

Outro fator que coloca o Galo em vantagem é ter feito uma proposta mais vantajosa. Os números não foram revelados, no entanto, o Atlético chegou com um pouco mais de vontade para buscar o jogador.

Atlético chegou primeiro

Além disso, como o Galo iniciou as negociações há mais tempo. Gustavo Scarpa recentemente fez contato com o técnico Felipão e com a diretoria alvinegra para garantir que dará preferência ao projeto atleticano em caso de retorno ao Brasil.

O desejo inicial de Scarpa, depois de um período emprestado ao Olympiacos (GRE), era permanecer na Europa. Porém, a percepção que seu futebol ainda não vingou no Velho Continente faz o jogador repensar sua carreira e retornar ao Brasil.

Para ser negociado, o Nottingham Forest pede 6 milhões de euros (R$ 32 milhões). O Atlético enviou proposta pouco menor há algum tempo. O clube inglês gostou da oferta.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.