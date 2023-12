Vasco prioriza zaga e opção a Vegetti e deixa maior investimento para meio do ano

O Vasco começou a definir saídas no elenco de olho na próxima temporada e já tem um setor como prioridade para reforçar: a zaga. Afinal, o sistema defensivo sofreu muita instabilidade ao longo do ano e, portanto, carece de mais alternativas. Especialmente agora, já que Robson retorna de empréstimo ao Nice, da França, e Miranda também não deve ficar.

Mas a vinda de novas opções ao técnico Ramón Díaz tende a demorar mais um pouco. Isso porque o aporte financeiro seguinte da 777 Partners, dona da SAF cruz-maltina, está previsto para acontecer apenas em setembro de 2024, no valor de R$ 270 milhões. Até lá, o Gigante da Colina terá que trabalhar a verba atual em busca de contratações. Assim, a tendência é que a diretoria passe a trazer mais peças importantes a partir de abril, depois do Campeonato Carioca.

Apesar da pouca chance de anunciar nomes de peso nesse momento, o diretor esportivo Alexandre Mattos já iniciou conversas com jogadores bem conhecidos no Brasil. O primeiro foi Junior Alonso, ex-Atlético-MG e hoje no Krasnodar, da Rússia, com quem trabalhou em Minas Gerais. Mas esse não deve vir, por questões financeiras e contratuais. Além disso, outros dois interessam: Kuscevic, do Coritiba, e Nathan Silva, do Pumas, do México, outro que esteve no time de BH.

As opções para a defesa ao longo do ano preocuparam o Gigante da Colina e tornaram a equipe muito instável, casos de Robson, Zé Vitor e até Manu Capasso, que chegou em fevereiro. O argentino sofreu com lesões, que o tiraram de ação por alguns meses. Após se recuperar, ganhou chance contra o Corinthians, mas foi um piores em campo. Ele tem contrato até o fim de 2025. Atualmente, Medel, Maicon, que vai renovar contrato, e Léo são os que mais agradam a comissão no setor.





Vasco busca atacante

O ataque também gera certa preocupação ao departamento de futebol. Escolhas durante o ano não confirmaram as expectativas, como, por exemplo, Pedro Raul, que deixou o Brasil rumo ao Toluca, do México, e Sebastián Ferreira. O paraguaio teve sua saída oficializada nesta segunda-feira (18) e retorna ao Houston Dynamo, dos Estados Unidos.

Comunicado- Sebastian Ferreira O Vasco da Gama agradece o empenho e dedicação e comunica o encerramento das atividades de Sebastian Ferreira, que não fará parte do elenco na temporada 2024. Desejamos todo sucesso ao atleta na sequência de sua carreira.#VascoDaGama pic.twitter.com/ILTlVgiYOU — Vasco da Gama (@VascodaGama) December 18, 2023





Por outro lado, a única surpresa positiva da temporada foi Vegetti, que terminou como artilheiro do clube na Série A – dez gols e uma assistência. A SAF entende, no entanto, que ter apenas o argentino como o único bom nome no setor é arriscado. Então, sabe da necessidade de se procurar um camisa 9 que chegue para, se não brigar no mesmo nível com o “pirata”, ao menos fazer sombra a ele em 2024.

