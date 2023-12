Meia do City é fã de Abel Ferreira: ‘Conheço e admiro muito’

Unanimidade entre a torcida do Palmeiras, Abel Ferreira tem um carisma que atravessa continentes e fronteiras. O técnico lusitano, desta vez, foi assunto na entrevista coletiva do Manchester City, na última segunda-feira (18), na Arábia Saudita, antes da estreia da equipe nesta edição do Mundial de Clubes. A equipe enfrenta o Urawa Reds, do Japão, pela semifinal do torneio, na tarde desta terça-feira (19).

Perguntado sobre o que conhecia do futebol brasileiro, o meia português Bernardo Silva não titubeou e citou justamente o técnico do Palmeiras.

“Por conta do fuso horário, não é tão fácil ver os jogos dos times brasileiros como eu gostaria. Mas brasileiros e portugueses têm uma conexão especial. Obviamente que, apesar das distâncias, tentamos acompanhar alguns jogos. Por exemplo, o Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, é alguém que eu conheço e admiro muito. Tento acompanhar os seus jogos”, elogiou o compatriota.

No entanto, não é Abel Ferreira que estará no caminho de Silva. Se o Manchester City confirmar o favoritismo e vencer os japoneses, encontra o Fluminense de Fernando Diniz, no dia 22, sexta-feira, na grande decisão do Mundial de Clubes. Deste duelo sairá um campeão inédito do torneio.

“Clubes brasileiros são sempre fortes. Aliás, a cultura do futebol no Brasil é muito especial”, completou o meia do Manchester City e da seleção portuguesa.

Revelado pelo Benfica (POR), Silva está nos Citizens desde 2017. Por lá, se vencer o Mundial deste ano, levará todos os títulos possíveis.

