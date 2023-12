Santos encaminha acerto com o técnico Fábio Carille

O Santos está próximo de confirmar seu novo treinador. Trata-se de um velho conhecido, Fábio Carille, que comandou a equipe paulista entre 2021 e 2022. O técnico já possui acordo verbal com o Peixe e vai à Vila Belmiro, nesta terça-feira (19), para assinar contrato de uma temporada com a opção de renovação por mais um.

Carille, aliás, já participa da definição do planejamento de 2024 junto ao departamento de futebol do Alvinegro Praiano. Alguns dos principais temas presentes no debate são os nomes de potenciais reforços para a próxima temporada. O treinador, de 50 anos, estava no V-Varen Nagasaki, do Japão.

O Peixe já estava apalavrado com o técnico, mas o mesmo que solicitou ao Santos que procurasse o clube japonês. No caso, para tratar sobre o pagamento da multa rescisória. No caso, o V-Varen Nagasaki pediu aproximadamente 1,5 milhão de dólares (cerca de R$ 7,4 milhões na cotação atual) para liberá-lo. Posteriormente, o clube paulista deu o sinal positivo para a negociação, mas a quitação seria de forma parcelada.

O novo presidente, Marcelo Teixeira, identificou que essa era a melhor alternativa devido à crise financeira que vive o Alvinegro Praiano. Com a queda para a Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro, o Peixe não conta com dinheiro em caixa. Afinal, entrou em grave crise financeira, sendo necessário realizar uma reformulação do elenco e redução da folha salarial.

O empresário de Fábio Carille, Paulo Pitombeira, foi o responsável por intermediar a negociação com os japoneses. Em seguida, o agente entrou em contato com o mandatário do Santos para convencê-lo ao pagamento da multa.

Retorno ao Santos

Caso haja a concretização das tratativas, Fábio Carille dará início a sua segunda passagem pelo Alvinegro Praiano. Anteriormente, o comandante trabalhou no Peixe entre 2021 e 2022. Ao todo foram 25 partidas e apenas nove vitórias, além de nove empates e sete derrotas. Ele era o plano B do clube para o cargo de treinador e se tornou a prioridade após as negociações com Thiago Carpini não terem dado certo.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook