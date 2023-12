Botafogo e Bragantino conhecem adversários na Libertadores. Veja!

Botafogo e Bragantino conheceram, no início da tarde desta terça-feira (19), os seus primeiros adversários na Libertadores de 2024. Aliás, os dois são os únicos representantes brasileiros na etapa preliminar da competição e estreiam na segunda fase. O Alvinegro vai encarar o vencedor de Aurora (BOL) e Melgar (PER). Já o Massa Bruta se prepara para enfrentar o Aguilas Doradas, da Colômbia. Por estarem melhor ranqueados na Conmebol, ambos decidem em casa.

O objetivo dos cariocas e paulistas é alcançar os grupos do torneio, altura na qual se encontrariam com os demais times do Brasil já garantidos. Fluminense, São Paulo, Palmeiras, Flamengo, Atlético-MG e Grêmio estarão no sorteio das chaves, que acontecerá somente em março, na sede da entidade, em Luque, no Paraguai.

Mas, para isso, terão de passar pelos adversários da segunda fase preliminar, em partidas de ida e volta, ainda a serem detalhes pela Conmebol. Em caso de classificação, depois, disputarão a terceira e última etapa prévia. Nela, por sinal, os quatro vencedores entram nos grupos da Libertadores, porém, os quatro eliminados ficam com as vagas nas chaves da Copa Sul-Americana.

Brasileiros podem se enfrentar?

Pelo regulamento da entidade que organiza o futebol no continente, equipes do mesmo país não podem cair no mesmo grupo durante o sorteio. A não ser que venham justamente das etapas anteriores da competição. É o caso, por exemplo, da dupla Botafogo e Bragantino. Por isso, se o Glorioso for às chaves, entrará pelo pote 4, assim como o Massa Bruta, correndo risco de pegar Flamengo ou Fluminense, dois rivais do Rio.

Veja abaixo os potes da fase de grupos da Libertadores

1 – Fluminense, Palmeiras, River Plate, Flamengo, Grêmio, Peñarol, São Paulo e LDU

2 – Atlético-MG, Independiente del Valle, Libertad, Cerro Porteño, Estudiantes, Barcelona de Guayaquil, Bolívar e Junior Barranquilla

3 – San Lorenzo, The Strongest, Universitario, Deportivo Táchira, Rosario Central, Allianza Lima, Millonarios e Talleres

4 – Caracas, Liverpool-URU, Huachipato, Cobresal e mais quatro times da fase preliminar

PRIMEIRA FASE

E1 – Puerto Cabello (VEN) x Defensor (URU)

E2 – Aurora (BOL) x Melgar (PER)

E3 – Aucas (EQU) x Nacional (PAR)

SEGUNDA FASE

Aguilas Doradas (COL) x Red Bull Bragantino

E3 x Atlético Nacional (COL)

Always Ready (BOL) x Sporting Cristal (PER)

Godoy Cruz (ARG) x Colo Colo (CHL)

Sportivo Trinidense (PAR) x El Nacional (EQU)

E1 x Nacional (URU)

Portuguesa (VEN) x Palestino (CHL)

E2 x Botafogo

