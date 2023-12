Arias se consolida como cobrador de pênaltis do Fluminense

Além de ser um dos destaques do Fluminense em 2023, John Arias também vem mostrando habilidade nas cobranças de pênalti. O colombiano bateu com categoria na última segunda-feira (18) e ajudou na classificação dos jogadores tricolores para final do Mundial de Clubes.

Cobrador de pênaltis do Fluminense

Aos 24 minutos do segundo tempo, Marcelo recebeu pelo lado esquerdo, deu um drible no jogador do Al Ahly e acabou sendo derrubado dentro da área. Assim, John Arias pegou na bola e cobrou mais um pênalti pelo Fluminense. O colombiano teve calma na hora da batida e chutou no canto direito do gol, sem chances para El-shenawy.

Aliás, Arias já bateu cinco pênaltis pelo clube e todos foram convertidos. A primeira cobrança do meia-atacante aconteceu no dia 5 de outubro de 2022, no Maracanã, pela reta final do Brasileirão. O Ganso era o cobrador oficial da equipe tricolor, mas acabou perdendo espaço depois da chegada do colombiano.

“Sei da responsabilidade e cada vez que bato um pênalti bato com responsabilidade, mas com confiança que o time me dá, o time acredita em mim. Hoje felizmente consegui bater mais uma para a nossa vitória. Tive duas bolas na trave e estava com muita vontade de marcar para ajudar o time. Na hora do pênalti fui com a confiança de poder marcar”, disse Arias depois da semifinal do Mundial.

O Fluminense entra em campo na próxima sexta-feira (22), às 15h, contra Urawa Reds ou Manchester City, pela final do Mundial de Clubes. Assim, Fernando Diniz tem três dias de trabalhos na Arábia Saudita para corrigir os erros antes da decisão.