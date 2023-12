Fluminense planeja correções no CT antes da final do Mundial

O Fluminense obteve uma vitória diante do Al-Ahly por 2 a 0 e se classificou para final do Mundial de Clubes. No entanto, alguns fatores externos trouxeram dificuldades para os jogadores tricolores na última segunda-feira (18). O clube, dessa forma, planeja fazer correções no Centro de Treinamento de Jeddah, na Arábia Saudita. A informação é do “ge”.

Preparação do Fluminense para final do Mundial

O campo do Estádio King Abdullah está muito diferente do gramado de treino do Fluminense. Assim, os dirigentes tricolores querem que os cortes da grama sejam similares aos aplicados nos jogos do Mundial. A altura do campo está diretamente relacionada ao dinamismo da partida, algo que Fernando Diniz prega muito.

“Jogamos contra um time que já tinha jogado nesse campo, que está muito diferente do campo de treinamento. A bola está muito viva, muito mais rápida do que a gente treinou aqui. Foi um fator que deixou a gente um pouco inseguro, e a gente cedeu alguns contra-ataques que não costumamos ceder”, disse Fernando Diniz depois da semifinal.

A bola, por ser mais rápida e vida, também trouxe dificuldades para os jogadores tricolores dentro de campo. Afinal, Fernando Diniz preza muito pela troca de passes e precisa que os atletas estejam sintonizados nos jogos. A variação da bola também é um ponto que deve ser trabalhado pelo técnico antes da decisão.

O Fluminense entra em campo na próxima sexta-feira (22), contra Manchester City ou Urawa Red Diamonds, pela final do Mundial de Clubes. A decisão está marcada para acontecer no Estádio King Abdullah, às 15h.

