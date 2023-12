São Paulo fica perto de acordo de até R$ 30 mi por naming rights Morumbi

O São Paulo está em negociações avançadas para vender o naming rights do Morumbi. O Tricolor Paulista conversa com a Mondelez e o acordo deve valer por três anos. As tratativas já estão em fase de troca de notas contratuais de ambos os lados e deve haver uma confirmação do desfecho positivo nos próximos dias.

A ,empresa atua no ramo alimentício, principalmente na fabricação de chocolate. Um de seus principais produtos, aliás, é o bis, que influenciou a mudança do nome para ‘Morumbis’. O planejamento é que a renomeação do estádio ocorra já no início de 2024 para a disputa do Campeonato Paulista.

Se houver um final feliz, a operação vai girar em torno de R$ 25 milhões a R$ 30 milhões de forma anual. Ou seja, o Tricolor Paulista deve faturar R$ 90 milhões neste triênio, que também coincide com o período do segundo mandato do presidente Julio Cazares, reeleito em dezembro.

A propósito, o acordo contará com experiências de marketing dentro e fora do Morumbi. A respeito da negociação, o São Paulo preferiu não se manifestar sobre o assunto.

A quantia que em média por ano supera os acordos entre Palmeiras e Allianz, além de Corinthians e Hyperan. No entanto, os vínculos dos demais clubes paulistas com essas empresas são mais extensos. Trata-se de R$ 300 milhões durante 20 anos.

