Lucas dá sinal positivo para oferta de renovação do São Paulo

O meia-atacante Lucas Moura sinalizou positivamente à diretoria do São Paulo a respeito da oferta de renovação. Assim, o camisa 7 vai estender seu contrato por mais três anos. As bases contratuais já estão estruturadas, e a assinatura deve ocorrer ainda nesta semana, segundo informação do “Uol”.

Em entrevista à “ESPN”, o presidente do Tricolor Paulista, Julio Casares, já havia demonstrado acreditar em um final feliz.

“Estamos muito otimistas, as conversas são boas. Ele quer ficar, a família quer ficar. A gente tem muito respeito para não ficar sondando o atleta, mas estou muito otimista com o Lucas. Tenho uma cautela excessiva, de confirmar só quando estiver assinado. Mas ontem conversei com ele e estou muito animado. Seria nosso primeiro reforço”, destacou o mandatário.

Lucas retornou ao São Paulo na metade de 2023, após 11 anos na Europa. Ele deixou o clube em 2012, após a conquista da Sul-Americana. Nesta temporada, ele atuou em 19 partidas e marcou três gols, um deles na semifinal da Copa do Brasil, no clássico contra o Corinthians. Posteriormente, ele e o Tricolor Paulista venceram de maneira inédita o torneio, em decisão contra o Flamengo.

Inicialmente, a ideia de Lucas era jogar pelo São Paulo apenas seis meses para não ficar um grande período inativo. Seu plano A era ir atuar na Major League Soccer (MLS), dos Estados Unidos. Afinal, algumas equipes que disputam a competição fizeram proposta pelo meio-campista. O camisa 7 mudou seus planos e seguirá no Brasil e no São Paulo.

