Messi presenteia Rafael Nadal com camisa da conquista da Copa do Mundo

Um ano após conquistar a Copa do Mundo do Qatar, o argentino Messi enviou um presente para o tenista Rafael Nadal. A peça, aliás, já está exposta no museu do tenista, em Manacor, na Espanha.

Nadal publicou em suas redes sociais, na segunda-feira (18), o presente dado por Messi. Além de autografar , o argentino ainda mandou uma mensagem especial para o tenista. “Para Rafa, com muito carinho e admiração”, postou.

Aliás, não é a primeira vez que os atletas fazem demonstração de carinho. Em fevereiro, quando ambos receberam prêmio de esportista do ano, Nadal tornou pública sua torcida pelo jogador argentino.

“É uma honra ter sido nomeado mais uma vez ao Laureus, mas, neste ano… Vamos, Leo Messi! Você merece o prêmio”, publicou.

No entanto, o melhor jogador do mundo respondeu:

“Um esportista tão grande como você declarar essa torcida me deixa sem palavras. Muito obrigado, Rafa! Você também merece tudo de bom, pela maneira como compete toda vez que entra na quadra. É um vencedor”.

Afinal, Nadal revelou ainda, na ocasião, ter ficado emocionado com a atuação de Messi na decisão do Mundial.

“Messi levantar a Copa do Mundo me fez feliz. Quando ele marcou o terceiro gol, as lágrimas vieram aos meus olhos pela emoção de ver alguém tão grande conseguir o que faltava e que tanto sofreu para chegar lá”, disse, em entrevista ao jornal espanhol “As”.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.