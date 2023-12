Santos anuncia o retorno de Fábio Carille

O Santos tem um novo treinador para 2024. Na tarde desta terça-feira (19), o Peixe anunciou que Fábio Carille está de volta ao comando técnico da equipe. Através de uma rede social, o presidente Marcelo Teixeira confirmou a chegada do treinador.

”Demos início à reconstrução do Santos: Fábio Carille será nosso comandante no caminho de volta às conquistas e dias de alegria, a partir do começo de 2024. Em sua segunda passagem pelo Santos e com um ótimo histórico, Carille chega com a função de rever e redefinir o elenco dentro das novas normas e diretrizes que estamos implantando. O Santos grande de novo”, escreveu o presidente, em suas redes sociais.

Carille, aliás, já participa da definição do planejamento de 2024 junto ao departamento de futebol do Alvinegro Praiano. Alguns dos principais temas presentes no debate são os nomes de potenciais reforços para a próxima temporada. O treinador, de 50 anos, estava no V-Varen Nagasaki, do Japão.

O Peixe já estava apalavrado com o técnico, mas o mesmo que solicitou ao Santos que procurasse o clube japonês. No caso, para tratar sobre o pagamento da multa rescisória. No caso, o V-Varen Nagasaki pediu aproximadamente 1,5 milhão de dólares (cerca de R$ 7,4 milhões na cotação atual) para liberá-lo. Posteriormente, o clube paulista deu o sinal positivo para a negociação, mas a quitação seria de forma parcelada.

Aliás, o treinador já dirigiu a equipe da Vila Belmiro de setembro de 2021 a fevereiro de 2022. Agora, ele terá a missão de levar o Santos novamente para a série A do Campeonato Brasileiro.

