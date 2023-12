Palmeiras observa Kaio Jorge, mas vê negociação como difícil

O Palmeiras observa a situação do atacante Kaio Jorge, que atualmente defende o Frosinone, da Itália. Isso porque o clube paulista está próximo de vender Artur para o Zenit, da Rússia. O departamento de futebol entende que o atleta seria uma boa peça de reposição. Além de ser bastante jovem, o que ainda permitiria uma futura revenda. No entanto, a direção sabe que é uma negociação difícil.

O jogador de 21 anos está emprestado ao Frosinone, e a tendência é que cumpra o contrato. Sua intenção é fazer uma boa temporada e recuperar espaço na Juventus, também da Itália, dona dos seus direitos. Ele, aliás, voltou a marcar um gol após dois anos e meio após sofrer com algumas lesões.

A Velha Senhora contratou Kaio Jorge junto ao Santos por três milhões de euros (aproximadamente R$ 19 milhões na cotação da época) em 2021. Por sinal, o Peixe ainda vive a expectativa de receber uma quantia a mais se metas em seu contrato forem alcançadas. Na atual temporada da Serie A, o Frosinone se encontra na 13ª colocação depois de 16 rodadas. Até aqui foram cinco vitórias, quatro empates e sete derrotas.

Opções de ataque do Palmeiras para 2024

Para 2024, o técnico Abel Ferreira deve ter sete opções no sistema ofensivo. Endrick, que permanece no Palmeiras até metade do ano, Breno Lopes, Flaco López, Kevin, Rony e Estêvão. A tendência é a de que este último tenha uma maior sequência entre os profissionais na próxima temporada. Enquanto isso, Dudu que se recupera de uma lesão grave em um dos joelhos e só deve retornar no segundo semestre.

