Torcedor do Fluminense vive dias inesquecíveis em Jeddah: ‘Um sonho’

Com apenas 19 anos, Caio Barboza já está vivendo fortes emoções por causa do Fluminense. Após ser campeão da Libertadores, o torcedor optou por largar tudo em Niterói e viver uma aventura ao lado do padrasto. Assim, os dois decidiram viajar para Jeddah e acompanhar os jogadores tricolores no Mundial de Clubes. O jovem concedeu uma entrevista exclusiva ao Jogada 10 e revelou detalhes da viagem para Arábia Saudita.

Tudo pelo Fluminense

“A nossa decisão aconteceu uns cinco dias depois do título da Libertadores. Depois que foi campeão, meu padrasto já chegou decidindo os detalhes comigo. Aí não teve jeito (risos). Nós tivemos que retirar dinheiro de uma aplicação e fomos para Arábia Saudita. A gente agiu pelo coração e pela emoção”, declarou Caio Barboza.

“Os dias na Arábia Saudita estão sendo bem legais. A comida e a língua são bem diferentes (risos). A interação aqui está bem legal, porque parece que eles adoram os brasileiros. A gente saiu do jogo e muitos vieram comemorar. A gente está sendo muito bem recebido. Eles até compraram um lanche para mim outro dia e falaram: “Bem-vindo”. As pessoas estão sendo receptivas e estão tirando alguns preconceitos que eu tinha”, completou Caio.

Em busca do Mundial

O Fluminense ainda precisa enfrentar muitas dificuldades no Mundial de Clubes. No entanto, Caio acredita no título da competição. O tricolor esteve presente na vitória em cima do Al-Ahly por 2 a 0 e viveu momentos inesquecíveis na última segunda-feira (18).

“A semifinal foi um dos melhores dias da minha vida. Estou vivendo um sonho aqui. Ainda não caiu minha ficha. Estou acreditando no título, até porque nada é impossível para o Flu. Eu acredito que a final vai ser 2 a 1, igual aconteceu contra o Boca Juniors”, concluiu Caio.

LEIA MAIS: Fluminense planeja correções no CT antes da final do Mundial

Aliás, o Fluminense entra em campo na próxima sexta-feira (22), às 15h (Horário de Brasília), contra Manchester City ou Urawa Red Diamonds, pela final do Mundial de Clubes. Assim, Caio Barboza vai em busca de mais um sonho inédito como tricolor.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.