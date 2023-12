Santos encaminha acerto com Willian Bigode e sonda ex-meia do Corinthians

O Santos encaminhou a contratação do atacante Willian Bigode. O jogador, que tem contrato com o Fluminense até o fim de 2024, não vai permanecer no Athletico-PR, equipe que defendeu em 2023. Além disso, o Tricolor Carioca vai arcar com partes do salário do atleta durante sua passagem no Peixe.

No Santos, o atacante de 37 anos terá metas pré-estabelecidas para uma renovação automática do contrato por mais uma temporada. Em 2023, por Fluminense e Athletico-PR, o jogador entrou em campo 28 jogos e marcou quatro gols.

Será o terceiro grande da capital paulista que Willian vai defender em sua carreira. Afinal, o jogador já defendeu o Corinthians, entre 2011 e 2012, e o Palmeiras, entre 2017 e 2021. Além disso, também jogou pelo Cruzeiro, Metalist-UCR, Fluminense e Athletico-PR.

Santos também tenta a contratação de Giuliano

Outro que está na mira do Peie é o meio-campista Giuliano. O jogador de 33 anos não teve seu contrato renovado com o Corinthians e está livre no mercado. O Santos, então, entrou na parada e tenta superar a concorrência de outras agremiações. O agente Felipe Reis, que trabalha com o atleta, avalia propostas de clubes do Brasil e do exterior.

O que pode pesar a favor do Santos é a vontade de Giuliano, que gostaria de permanecer em São Paulo. O atleta agrada o técnico Fábio Carille e pode ser um reforço importante para o Alvinegro Praiano, cujo grande objetivo é retornar a Série A do Campeonato Brasileiro ao fim de 2024.

