Web coloca cobertor do sequestro de Marcelinho à venda

Depois de sofrer um sequestro, o ex-jogador Marcelinho Carioca está em casa, seguro e com a família. Na tarde da segunda-feira (18), um vídeo do Pé de Anjo, no cativeiro, viralizou pelo mundo. No entanto, algo especial chamou atenção: o cobertor colocado ao fundo. A turma da web, então, não perdeu tempo.

Fuincionários do Mercado Livre anunciaram, na plataforma, a venda de um cobertor, com ursinhos. O título é: “Cobertor Marcelinho Sequestro”. A imagem bombou no Twitter.

Aliás, um internauta postou a imagem e brincou:

“O brasileiro não pode ver uma oportunidade”.

Vários outros comentários também mantiveram o tom humorístico.

O ex-atleta foi sequestrado no último domingo. Na segunda-feira (18), o ex-jogador foi encontrado e, em coletiva de imprensa, deu sua versão sobre o ocorrido. Após depoimento à polícia, afinal, o ídolo do Corinthians afirmou que bandidos o coagiram. Ele, porém, sustenta que os criminosos o obrigaram a gravar um vídeo dizendo que se envolveu com uma mulher casada.

“Botou a arma na minha cabeça. Depois eu não vi mais nada, entrei no carro, colocaram capuz e não vi mais nada. (Sobre o vídeo). Tive que falar, a Thais (mulher que aparece no vídeo) é guerreira, mulher de fibra, e a nossa relação é de amizade. Eles queriam dinheiro, eu estava preocupado com a minha vida, com a vida dela”, declarou Marcelinho.

