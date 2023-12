Botafogo mira João Paulo para substituir Lucas Perri. Veja outros nomes no radar alvinegro

Com a presença incerta de Lucas Perri, que tem conversas avançadas com o Lyon, para a próxima temporada, o Botafogo estuda nomes no mercado. Um dos principais goleiros na lista do Glorioso é João Paulo, do Santos. Segundo o “Ge”, os dirigentes alvinegros fizeram uma sondagem pelo jogador do Peixe, de 28 anos.

Apesar do interesse pelo arqueiro, o Botafogo sabe que terá que aguardar o clube paulista definir a situação do jogador. Afinal, com o Santos na Série B, a cúpula da Vila Belmiro busca diminuir os salários dos atletas. Além disso, como o Menino da Vila é um dos grandes ativos do Alvinegro Praiano, não está descartada uma possível negociação para deixar o clube.

Internamente, membros da diretoria do Botafogo acreditam que ele é um bom nome para substituir Lucas Perri a altura. Dessa forma, se o Peixe der o aval, uma proposta deverá ser formalizada. Mas, em razão da importância do jogador para o time de Fábio Carille, o cenário mais provável é de que João Paulo fique no Santos.

Outros nomes no radar do Botafogo

Anteriormente, o rubro-negro Santos, do Flamengo, foi cogitado para substituir Perri. Com a chegada de Tiago Nunes, ele começou a ganhar forças internamente, afinal, foi campeão ao lado do treinador no Athletico. No entanto, Santos perdeu notoriedade por conta que não há unanimidade e segurança sobre o seu nome no Glorioso. Assim, a negociação não avançou.

Posteriormente, um goleiro estrangeiro entrou na mira do Botafogo. Trata-se do colombiano Aldair Quintana, do Atlético Nacional. Na última temporada ele esteve emprestado ao Deportivo Pereira, também da Colômbia. Por lá, disputou 52 partidas, com 63 gols sofridos, segundo o site “Transfermarket”. Com futuro incerto, ele retorna ao time da cidade de Medelin na virada do ano.

Mais um goleiro estrangeiro no radar

Já na última segunda-feira, a “Rádio Cooperativa 770 AM”, de Buenos Aires, noticiou que argentino Facundo Cambeses, de 26 anos, que atua pelo Banfield, também entrou no radar do Botafogo. Com passagens pelas seleções de base da Argentina, Facundo também é alvo de Estudiantes e Rancing. Já no Brasil, o goleiro foi oferecido ao Grêmio.