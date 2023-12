Gabigol mostra bons números antes de lesão no Mundial em 2023

Gabriel Barbosa marcou gols decisivos, conquistou títulos expressivos e se tornou um ídolo histórico do Flamengo. No entanto, as atuações do atacante foram abaixo do esperado em 2023. O centroavante atravessou um jejum de gols nos últimos meses e acabou se tornando reserva na reta final da temporada.

Lesão de Gabigol no Flamengo

Apesar das críticas, existe um motivo para Gabriel ter caído de rendimento ao longo da temporada. O atacante revelou que sofreu uma lesão no adutor do tendão direito ao longo do Mundial de Clubes. O camisa 10, dessa forma, jogou machucado desde fevereiro e não conseguiu performar desde então.

“Esse ano aconteceu de eu jogar machucado o ano todo. Tive uma lesão no adutor no Mundial, em fevereiro. Eram sequências de final, então era importante eu estar em campo. Não queria largar o osso, mas sei que faz mal só para mim, porque a lesão era por desgaste no tendão do adutor. Mas aí foram acontecendo muitas coisas. Tinha que ter parado em algum momento. Meu corpo pediu “calma aí um pouquinho”. Não lembro a última vez que joguei sem dor. Não consegui jogar 100%, mas foi um risco assumido e eu também faço parte disso”, declarou Gabriel em entrevista ao Podpah.

Os jogos antes do Mundial

Assim, Gabriel disputou apenas cinco jogos sem dor em 2023. Na época, o atacante disputava as primeiras partidas como “camisa 10” do clube e havia acabado de marcar o gol do título da Libertadores. O centroavante, dessa forma, conseguiu apresentar boas atuações no começo da temporada.

Com cinco gols em cinco jogos, Gabriel chegou como um dos destaques do Flamengo na disputa do Mundial de Clubes. O atacante marcou um golaço contra Portuguesa, fez dois tentos diante do Nova Iguaçu e apresentou uma ótima atuação na Supercopa do Brasil.

Jogos de Gabriel antes do Mundial

15/01/23 – Fla 4 x 1 Portuguesa (Carioca) – 1 gol

18/01/23 – Madureira 0 x 0 Fla (Carioca) – 0 gols

21/01/23 – Fla 5 x 0 Nova Iguaçu (Carioca) – 2 gols

28/01/23 – Palmeiras 4 x 3 Fla (Supercopa) – 2 gols

01/02/23 – Fla 1 x 0 Boavista (Carioca) – 0 gols

Apesar da expectativa criada, os jogadores rubro-negros acabaram sendo superados pelo Al-Hilal na semifinal do Mundial de Clubes. O Flamengo não conseguiu se reerguer depois da eliminação e tropeçou nas disputas da Recopa e do Campeonato Carioca.

Gabriel não conseguiu apresentar uma sequência positiva de jogos depois do Mundial e acabou virando reserva no Flamengo. O atacante sofreu muitas críticas em 2023 e precisa se reerguer na próxima temporada. O jogador tem contrato no clube até dezembro de 2024.

