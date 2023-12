Técnico diz que renovação com o Grêmio está por detalhes

Depois do fim do Campeonato Brasileiro é a primeira vez que Renato Gaúcho fala sobre a renovação de contrato com o Grêmio. Afinal, de férias no Rio de Janeiro, o técnico deu indícios de sua permanência no clube para 2024.

O técnico Renato Gaúcho participou do Joga com a dez, programa de podcast da sua filha, Carol Portaluppi. Na entrevista, todavia, ele disse que a renovação de contrato está por detalhes. Ele disse que tem conversado com os dirigentes do clube

A manifestação do treinador foi numa entrevista ao podcast “Joga com a dez”, apresentado pela filha do técnico, Carol Portaluppi. Segundo Renato, faltam apenas alguns detalhes para assinar a renovação.

“Conversei com o meu vice-presidente e está bem adiantado. Faltam detalhezinhos, apenas. Vamos ver se a gente chega num acordo entre hoje (esta terça-feira-19) e amanhã (quarta-feira)”, disse Renato referindo-se a Antônio Brum, dirigente do Grêmio.

A primeira dificuldade para a renovação de contrato, porém, já está no passado. O técnico reduziu o valor pedido e fez contraproposta aos dirigentes gremistas. No momento, porém, parece não haver mais qualquer entrave para o acerto contratual.

A diretoria do clube vê a renovação de contrato como prioridade. Mas as negociações se arrastam desde o início de novembro, ao término do Brasileiro. O Grêmio quer resolver o mais rapidamente possível por causa do planejamento de 2024.

