Aurora ou Melgar: conheça os possíveis adversários do Botafogo na Libertadores

O Botafogo conheceu, nesta terça-feira (19), o seu caminho na Libertadores de 2024. Classificado para a segunda fase da competição, o time brasileiro terá pela frente Aurora, da Bolívia, ou Melgar, do Peru, que se enfrentam na primeira etapa do torneio. Os jogos do Glorioso estão pré-marcados para os dias 20 e 29 de fevereiro, com o segundo confronto no Rio de Janeiro. Confira algumas informações e curiosidades dessas equipes!

O Aurora fará a sua terceira participação na história da Libertadores. Para buscar a classificação e enfrentar o Botafogo, o time boliviano conta com o atacante Jair Reynoso, o grande nome desta equipe. Afinal, é o artilheiro do time com 20 gols em 43 jogos.

Além disso, o técnico Mauricio Soria conta com dois brasileiros no elenco. O mais conhecido é Serginho, de 39 anos, que tem passagens por Red Bull Bragantino, Portuguesa, Mirassol e Botafogo-SP, por exemplo. O outro é Kevin de Souza, de 24 anos, que anteriormente vestiu as cores do Club Destroyers, também da Bolívia.

Aliás, vale mencionar que o Aurora, que joga no estádio Félix Capriles, em Cochabamba, 2570 metros acima do nível do mar, foi o último time a garantir vaga na próxima Libertadores. A equipe boliviana se classificou por conta de sua campanha na Copa da Bolívia. Eliminado na semifinal, assegurou a vaga por via ranking, já que o Bolívar, campeão, já tina a vaga garantida. O vice-campeão, Wilstermann, jogará a Copa Sul-Americana.

Melgar: velho conhecido de Tiago Nunes

Se passar pelo Aurora, o Melgar reencontrará o técnico Tiago Nunes. Afinal, antes de acertar com o Botafogo, o treinador trabalhou no Sporting Cristal. No último torneio Clausura do Peru, o ex-time de Tiago terminou a competição na terceira posição, atrás do Melgar, que ficou no segundo lugar. O campeão foi o Universitario.

Com a quarta posição na tabela anual do Peru, o Melgar ficou com a vaga para a primeira fase da Libertadores. Essa será a nona vez da equipe de Arequipa, cidade a 2300 metros de altitude, disputará o torneio.

Se por um lado Jair Reynoso é o grande nome do Aurora, no Melgar o cara do time é Bernardo Cuesta. O jogador argentino marcou 20 gols em 36 jogos. Capitão da equipe, Bernardo, de 34 anos, tem passagens pelo futebol argentino, boliviano, colombiano, mexicano e tailandês.

O Melgar conta com um jogador que já passou pelo Brasil. Trata-se de Beto da Silva, de 26 anos. Ex-jogador do PSV, o peruano vestiu as cores do Grêmio em 2017, ano da conquista da Libertadores.

Possível confronto entre brasileiros

Se conseguir avançar para a próxima fase da Libertadores, o Botafogo pode encarar o Red Bull Bragantino. O Massa Bruta encara, o Águilas Doradas, da Colômbia. Assim como o time carioca, decide a vaga em sua casa.

