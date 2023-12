Cruzeiro se aproxima de técnico Nicolás Larcamón

Cruzeiro avançou na contratação do técnico Nicolás Larcamón, ex-treinador do León, do México. A Raposa está no mercado por um treinador e as conversas ficaram próximas de um acordo nas últimas horas.

A imprensa da argentina divulgou inicialmente o acerto. Curiosamente ele não era a primeira opção do Cruzeiro, que procurou Fernando Gago e Gabriel Milito antes. Além disso, a Raposa buscou Thiago Carpini, do Juventude. Em todos os casos, recebeu respostas negativas.

Larcamón tem 39 anos. De acordo com o “ge”, Nicolás está dialogando com seu staff para alinhar aos objetivos do Cruzeiro. Ele, no entanto, fala em tom otimista a possibilidade de fechar com o time celeste.

Caso seja contratado, Larcamón será o terceiro estrangeiro na “Era Ronaldo”. Afinal, a Raposa contratou Paulo Pezzolano e depois Pepa. O último técnico da Raposa foi Zé Ricardo. Vale lembrar, no entanto, que a temporada terminou com Paulo Autuori no comando.

Conheça o possível novo técnico do Cruzeiro

Larcamón não é um nome conhecido do público. Ele treinou times de base do Los Andes e Nueva Chicago. Chegou a ser atleta do Los Andes, mas não teve muito tempo de carreira.

No México, ele trabalhou no Puebla, entre 2021 e 2022. Estava no Leon e conseguiu levar o clube para o Mundial de Clubes. Com um ano de trabalho, conquistou 23 vitórias, 12 empates e 16 derrotas. Aliás, treinou Lucas Romero, ex-jogador da Raposa.

Nicolás também trabalhou em três times chilenos: Antofasta, Curicó Unido e Huachipato. Na Venezuela, trabalhou no Deportivo Anzoátegui.

