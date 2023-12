Confira todas as finais de Mundial de Clubes entre Brasil e Inglaterra

Com a vitória sobre o japoneses do Urawa Reds, nesta terça-feira (18/12), o Manchester City qualificou-se para a final do Mundial de Clubes de 2023 contra o Fluminense (que bateu o Al Ahly por 2 a 0 na outra semifinal). A final será nesta sexta-feira, 22/12, às 15h (de Brasília), no Estádio Rei Abdullah, em Jeddah. Teremos um campeão inédito.

Esta será a sexta vez que brasileiros e ingleses se enfrentam numa final de Mundial. Cada país ganhou três. O Brasil levantou a taça com Flamengo (1981), São Paulo (2005) e Corinthians (2011). Mas os ingleses levaram a melhor com o Manchester United (1999), Liverpol (2019) e Chelsea (2021). Entretanto, em relação aos números de gols, os brasileiros estão melhores. Afinal, marcaram seis, e os ingleses, quatro. Mas apenas um jogador fez dois gols nesta série de finais Brasil e Inglaterra: Nunes, autor de dois gols no triunfo por 3 a 0 do Rubro-Negro sobre o Liverpool, em 1981.

Jogos Brasil x Inglaterra em finais de Mundial de Clubes

1981 – Flamengo 3×0 Liverpool

1999 – Manchester United 1×0 Palmeiras

2005 – São Paulo 1×0 Liverpool

2012 – Corinthians 1×0 Chelsea

2019 – Liverpool 1×0 Flamengo (tempo normal, 0x0)

2021 – Chelsea 2×1 Palmeiras (tempo normal, 1×1)

Era Intercontinental

O Mundial entre 1960 e 2004 sempre foi entre o campeão europeu e o sul-americano. De 1960 a 1979, rolavam jogos de ida e volta. Mas, entre 1980 e 2004, jogo único sempre no Japão. Foi com esta última fórmula que ocorreram os dois primeiros confrontos de clubes brasileiros e ingleses.

1981 – Flamengo 3×0 Liverpool – Baile rubro-negro no Estádio Nacional de Tóquio. Afinal, ainda no primeiro tempo, o time carioca já vencia por 3 a 0, gols de Nunes, Adílio e novamente Nunes. Em tarde de gala de Zico, mentor das jogadas de todos os tentos.

1999 – Manchester United 1×0 Palmeiras – Dois timaços, repleto de craques. Num duielo duríssimo, o Red Devils foi campeão num gol de extrema infelicidade do goleiro Marcos. Afinal, o goleiro do Penta errou o corte num cruzamento de Giggs. Keane mandou para a rede. Aos 35 da etapa final.

Era Mundial de clubes

A partir de 2005 a Fifa passou a organizar um Mundial de clubes com os campeões das sete confederações. Dessa forma, oficializava o piloto que teve o Brasil como sede em 2000 (quando o Corinthians foi campeão em cima do Vasco na final).

2005 – São Paulo 1×0 Liverpool – Esta edição rolou em Yokohama, no Japão. O histórico gol de Mineiro ainda no primeiro tempo valeu o caneco. Aliás, que uma atuação incrível teve o goleiro Rogério Ceni.

2012 – Corinthians 1×0 Chelsea – Essa a Fiel não esquece. A cabeçada de Paolo Guerrero concluindo a espirrada após chute de Danilo definiu o 1 a 0 aos 24 da etapa final.

2019 – Liverpool 1×0 Flamengo – No Estádio Khalifa, no Qatar, os times fizeram um jogo sensacional. O Flamengo de ouro, treinado por Jorge Jesus, vendeu ncaríssimo a derrota. Afinal, o gol do Liverpool veio aos 9 minutos do primeiro tempo da prorogação, choradíssimo. E o Fla quease levou o jogo para os pênaltis (Lincoln perdeu um gol feito no último ataque da final).

2021 – Chelsea 2×1 Palmeiras – O Verdão de Abel Ferreira foi outro que vendeu caro demais a derrota. O jogo foi no Bin Zahed, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. Já no segundo tempo, Lukaku marcou para os ingleses. Mas Raphael Veiga, de pênalti, deixou tudo igual. O jogo foi para a prorrogação e … que maldade! Afinal, o Chelsea teve um pênalti a seu favor aos 12 minutos do segundo tempo da prorrogação. Havertz definiu o 2 a 1.

