Clubes da Espanha querem tirar Vitão do Internacional

Valencia e Real Betis estão interessados no zagueiro Vitão, um dos destaques do Internacional no Campeonato Brasileiro. Os dois clubes da Espanha procuraram os representantes do jogador. Isso porque o vínculo dele com o Colorado terminará no meio do ano que vem.

Vitão, que pertence ao Shaktar Donetsk, da Ucrânia, está emprestado ao Internacional por causa de uma resolução da Fifa, que envolve Rússia e Ucrânia, em guerra. Ao fim do empréstimo ao Internacional, também terminará o vínculo do zagueiro com o clube ucraniano.

Os clubes interessados não precisarão comprar direitos de outro clube, já que a outra parte dos direitos econômicos pertence ao próprio zagueiro. Quem quiser contratar o jogador, porém, terá que desembolsar cinco milhões de euros (R$ 26,7 milhões na cotação atual).

O zagueiro já poderá assinar pré-contrato com quem quiser a partir de janeiro. O Internacional, no entanto, diz não estar preocupado com a situação. Os dirigentes colorados acreditam na permanência de Vitão no clube gaúcho.

Para os dirigentes do Internacional, Vitão sempre demonstrou satisfação em defender o clube. Segundo a direção colorada, mesmo quando Vitão teve outras oportunidades, ele não deixou o Porto Alegre. Apesar da confiança, no entanto, o clube gaúcho não quer correr o risco de perder o zagueiro.

Inter vai procurar o Shaktar

Os dirigentes gaúchos, inclusive, já negociam há alguns meses com o jogador a ampliação do contrato. Os colorados, entretanto, estão dispostos a conversar com os seus pares da Ucrânia para as relações entre os clubes não ficar estremecida.

O zagueiro, que chegou ao Internacional em abril de 2022, não demorou para se firmar na equipe. Neste ano, entretanto, Vitão não atuou nas últimas três partidas por causa de uma lesão na coxa esquerda.

