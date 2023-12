Barcelona x Almería: escalações e onde assistir

Em momento complicado na temporada, o Barcelona volta a campo nesta quarta-feira (20), em partida válida pela 18ª rodada do Campeonato Espanhol. Os culés recebem o Almería às 18h, no Estádio Olímpico Lluís Companys, na Catalunha, para voltar a vencer na LaLiga após dois tropeços consecutivos que afastaram o clube catalão da briga pelo título nacional.

Como chega o Barcelona

Apesar de garantir a classificação para as oitavas de final da Champions na semana passada, o Barça não vence há três jogos na temporada e precisa dar uma resposta para os seus torcedores nesta quarta-feira. Assim, o time comandado pelo técnico Xavi se distanciou da briga pelo título da LaLiga e no momento estão a 11 pontos de distância para o líder Girona.

Além disso, um tropeço contra o Almería, lanterna do Campeonato Espanhol, vai aumentar a pressão interna no Barça. Mas, os culés precisam superar algumas ausências para o jogo desta quarta-feira. Frenkie de Jong está suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos, enquanto o goleiro Ter Stegen se recupera de uma cirurgia nas costas. Além disso, o zagueiro Iñigo Martínez, com lesão muscular, também está fora.

Como chega o Almería

Por outro lado, o Almería tem a pior campanha desta edição do Campeonato Espanhol e sonha em aproveitar a má fase do Barça para tentar arrancar pontos fora de casa. No entanto, a equipe somou apenas cinco pontos nas 17 primeiras rodadas, uma das piores campanhas da história da LaLiga.

Assim, o Almería terá que apresentar outra postura nesta quarta-feira para surpreender os catalães e sonhar com uma recuperação no torneio nacional.

Ao mesmo tempo, o técnico Gaizka Garitano Aguirre terá que fazer pelo menos uma alteração na equipe, uma vez que o meia argentino Lucas Robertone está suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos.

Barcelona x Almería

18ª rodada do Campeonato Espanhol

Data e horário: 20/12/2023, às 18h (de Brasília)

Local: Estádio Olímpico Lluís Companys, na Catalunha (ESP)

Barcelona: Pena; Cancelo, Araujo, Christensen, Balde; De Jong, Gundogan, Pedri; Raphinha, Lewandowski, Ferran. Técnico: Xavi

Almería: Maximiano; Chumi, Montes, Gonzalez; Pozo, Robertone, Lopy, Akieme; Arribas, Baptistao, Embarba. Técnico: Gaizka Garitano Aguirre

Onde assistir: ESPN e Star+

