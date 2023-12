Tite coloca prótese no joelho e inicia fisioterapia durante as férias

No período de férias , o técnico Tite, do Flamengo, aproveitou para realizar uma cirurgia no joelho direito. Nesse sentido, o comandante fez um procedimento há uma semana em Belo Horizonte, com Rodrigo Lasmar, médico do Atlético-MG e da Seleção Brasileira que trabalhou com o treinador nas duas últimas Copas do Mundo. A informação é do portal ‘ge’.

“A cirurgia foi para a colocação de uma prótese customizada no joelho, que é de uma nova geração, produzida por uma impressora 3D que faz uma prótese feita sob medida para o paciente, permitindo os melhores resultados”, explicou Rodrigo Lasmar.

“Foi tudo ótimo. Tite está fazendo fisioterapia e se recuperando muito bem”, completou.

O gaúcho, de 62 anos, queria realizar o procedimento, porém ao assinar com o Flamengo, em outubro, teve que adiar para o fim da temporada. Assim, Tite já retornou ao Rio de Janeiro e já iniciou a recuperação com fisioterapia.

Vale lembrar, que o treinador parou de jogar aos 28 em virtude das dores no joelho direito e teve algumas cirurgias ao longo da carreira. Ao longo das semanas de trabalho, o comandante mancava e tinha limitações para fazer alguns movimentos devido às dores que sentia no local. Com a cirurgia, ele terá mais qualidade de vida para exercer a profissão a partir de 2024.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.