Serginho detalha conversa com Ramón antes de entrar em campo contra o RB Bragantino

Serginho jamais esquecerá do que viveu no dia 6 de dezembro. Reserva, entrou no lugar de Payet e fez o gol da vitória do Vasco contra o Red Bull Bragantino, que garantiu a permanência do time na Série A. Cerca de duas semanas após esse dia memorável, o herói cruz-maltino detalhou como foi essa noite em São Januário e sua conversa com Ramón Díaz antes de entrar.