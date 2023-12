Luís Castro despista sobre queda de rendimento do Botafogo: ‘Não quero ter razão em nada’

Foi com o técnico Luís Castro que o Botafogo conseguiu abrir larga vantagem no primeiro turno do Brasileirão deste ano. No entanto, logo após a saída do treinador português, atualmente no Al-Nassr, da Arábia Saudita, a equipe carioca encontrou dificuldades que, resultando na troca de treinadores, terminou com a perda do título. Nesta terça-feira (12), Castro falou sobre a queda de desempenho do Alvinegro.

“Não sei o que se passou, não faço ideia. Eu não quero ter razão em nada, só vivo e olho para o meu trabalho. Só consigo responder pelos dias em que estive no Botafogo. E posso responder que vivíamos no seio de uma mentalidade ganhadora”, disse Luís Castro, em entrevista à emissora portuguesa “Sport TV”.

“Mesmo quando se perdia, sabíamos que íamos voltar a ganhar. Nos momentos de dificuldade, sabíamos que íamos retomar (o caminho das vitórias). E quem não quisesse pertencer a essa forma de estar… Se eu tivesse de sair, saía”, completou.

Luís Castro deixou o Botafogo em junho. A equipe tinha sete pontos de vantagem para o Grêmio, segundo colocado na época. Posteriormente, a vantagem chegou a ser de 13 pontos. Com a saída do português, Cláudio Caçapa comandou a equipe até a chegada de Bruno Lage, que não conseguiu fazer um bom trabalho e, posteriormente, deixou o clube.

Dessa forma, Lucio Flávio, da comissão técnica permanente, foi efetivado. Mas também não conseguiu ter sucesso. Assim, chegou Tiago Nunes. Ele, no entanto, já encontrou um cenário delicado e, dessa forma, não conseguiu mudar o destino do Glorioso no Brasileirão.

