Licitação do Maracanã: comissão aprova Flamengo e Fluminense, Vasco e Arena 360

A Comissão Especial de Licitação do Governo do Estado do Rio de Janeiro aprovou as habilitações dos três concorrentes pela concessão do Maracanã. São eles: Flamengo e Fluminense (em conjunto), Vasco e a Arena 360. Quem vencer, afinal, será responsável pelo estádio por 20 anos.

Os concorrentes entregaram a documentação no dia 7 de dezembro, em evento realizado no auditório do Maracanã. A expectativa é de que o anúncio do vencedor da licitação ocorra somente em meados de 2024.

Nesta primeira fase, a Comissão analisou os documentos. Na segunda fase, contudo, o Governo receberá as propostas técnicas. Por fim, a Casa Civil também vai participar da análise da papelada.

Esta é a segunda licitação do Maracanã desde a grande reforma para a Copa do Mundo de 2014. Em 2013, a Odebrecht venceu a corrida e ficaria com o estádio por 35 anos. O Governo, porém, rompeu o contrato em 2019 por uma série de irregularidades. De lá para cá, Flamengo e Fluminense gerem o local por meio de um Termo de Permissão de Uso (TPU).

Consórcios habilitados na licitação do Maracanã