Filipe Luís marca presença em jogo do Altético de Madrid e é ovacionado por torcida

O agora aposentado Filipe Luís, ex-lateral-esquerdo do Flamengo, marcou presença na partida entre Atlético de Madrid e Getafe, nesta terça-feira, pela 18ª rodada do Campeonato Espanhol. O brasileiro passou a maioria da carreira no clube espanhol e foi calorosamente recebido pela torcida no Estádio Metropolitano, na capital da Espanha. Anunciado nos alto-falantes, o ex-jogador recebeu uma grande ovação e agradeceu o apoio dos torcedores.

Filipe Luís estava acompanhado da família nas tribunas do estádio e acenou para os torcedores em resposta aos cânticos com seu nome. Antes do início da partida, o ex-jogador esteve no gramado ao lado de Juanfran, seu antigo companheiro nas laterais do Atléti, e que também jogou no futebol brasileiro recentemente com a camisa do São Paulo.

Com a camisa do Atlético de Madrid, Filipe Luís disputou 333 jogos em duas passagens: de 2010 a 2014 e de 2015 a 2019. Durante esse período, o brasileiro conquistou seis títulos, incluindo o Campeonato Espanhol na temporada 2013/14 e duas vezes a Liga Europa.

