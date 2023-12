Guardiola revela plano antes de duelo com o Fluminense: ‘Temos que descansar’

O Manchester City confirmou o favoritismo ao bater o Urawa Reds por 3 a 0, nesta terça (19), e garantiu a vaga na final do Mundial de Clubes. Apesar de não ter Haaland, Doku e De Bruyne, que foram cortados do torneio, os Citzens sobraram em campo e tiveram tranquilidade para dominar o adversário e carimbar a classificação. Na coletiva, Pep Guardiola disse que priorizará o descanso de seus atletas e analisará o Fluminense a partir desta quarta (20).





“Agora temos que descansar. Eles tiveram mais um dia. Teremos um dia de folga, jantaremos juntos e criaremos um ambiente que os jogadores saibam o quão importante é para o clube”, disse o treinador, antes de completar:

“Para estar nesta final é preciso fazer coisas incríveis, como vencer a Liga dos Campeões. Esta pode ser a única vez que jogaremos isso na nossa vida. Estamos lá. Amanhã começaremos a assistir o Fluminense e vê-los e tentar fazer uma boa atuação.”, concluiu.

Foco no título inédito

A final do Mundial de Clubes está marcada para a próxima sexta-feira (22), às 15h (de Brasília), entre Fluminense e Manchester City. Assim, ambas as equipes sonham com o título inédito e colocarão em campo estilos de jogo semelhantes, com foco na posse de bola e na troca de passes. O comandante dos Citzens ressaltou que não é fácil chegar ao Mundial, visto a competitividade da Champions League. Além disso, frisou que o objetivo é erguer um troféu que o clube inglês ainda não tem.

“É a primeira vez que o Manchester City está aqui. Represento essa organização e clube incrível e agora jogamos a final contra o Fluminense”, elucidou.

“Este é o último passo – um título que o clube não tem. Por isso vamos em frente.”, concluiu.

