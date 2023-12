Dortmund volta a tropeçar no Campeonato Alemão

Nesta terça-feira (19/12), em um dos jogos que abriram a 16ª rodada do Campeonato Alemão, o Borussia Dortmund decepcionou a sua torcida. Afinal, enfrentou em casa, o Signal Luna Park, um dos times que lutam contra o rebaixamento, o Mainz 05. Apenas empatou em 1 a 1. O Dortmund saiu na frente num golaço de Brandt. Mas cedeu a igualdade ainda no primeiro tempo, com Van den Berg. Assim, foi aos 27 pontos, apenas em quinto lugar, 12 atrás do Leverkusen (que tem um jogo a menos). O Mainz, com dez pontos, é o primeiro fora da zona de rebaixamento. Mas pode voltar ao Z3 no fim da rodada.

Esta 16ª rodada é a última antes da tradicional parada de fim de ano do futebol alemão. Assim, os jogos retornam apenas em 17 de janeiro.

Veja aqui a tabela de classificação do Campeonato Alemão

Dortmund só vai bem no primeiro tempo

O Dortmund, jogando em casa, deu indícios de que ratificaria o favoritismo. Afinal, dominou o primeiro tempo. Muita posse (69%), muita finalizações (14) e ainda saiu na frente aos 29 minutos num belo gol de falta de Brandt. Sabitzer e Fullkrug perderam oportunidades que poderiam faz o time da casa ampliar a vantagem. Porém, num lace fortuito, cedeu o empate com Van den Berg. O zagueiro escorou cruzamento de Mwene. O goleiro Kobel tentou a defesa. Mas a bola já tinha entrado. E assim, primeiro tempo encerrava em 1 a 1.

Na primeira metade do segundo tempo o Dortmund foi uma decepção. Todo ímpeto ofensivo que mostrou no primeiro tempo, sumiu. O time ainda tinha maior tempo com a bola, mas pouco finalizava. Assim, o Mainz quase virou numa falta que Richter cobrou e Kobel salvou. Apenas nos 15 minutos finais, pressionado pela torcida, o Borussia voltou a tentar o gol. Fez um com Reyna, corretamente anulado, perdeu uma chance no último ataque. E a bola não entrou. Novo tropeço amarelo.

Jogos da 16ª rodada do Alemão

Terça-feira (18/12)

Werder Bremen 1×1 RB Leipzig

Borussia Dortmund 1×1 Mainz

Hoffenheim 3×3 Darmstadt

Quarta-feira (19/12)

Union Berlin x Colonia – 14h30

Eintracht x Borussia M’Gladbach – 16h30

Heidenheim x Eointracht Frankfurt – 16h30

Stuttgart x Ausgsburg – 16h30

Leverkusen x Bochum – 16h30

Wolfsburg x Bayern – 16h30

