CBF anuncia amistoso entre Brasil e Mexico para 2024

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou, nesta terça-feira (19), um amistoso da Seleção contra o México, marcado para o dia 8 de junho de 2024, nos Estados Unidos, como parte da preparação da equipe para a Copa América.

A opção de enfrentar o México faz parte dos planos da CBF de colocar o Brasil para disputar jogos de alto nível com grandes seleções. Além do México, a Seleção Brasileira já tem confirmados jogos em 2024 contra Espanha e Inglaterra.

O último encontro entre Brasil e México foi há cinco anos, em 2018, nas oitavas de final da Copa do Mundo. Na ocasião, o Brasil venceu por 2 a 0, com gols de Neymar e Roberto Firmino.

Dessa maneira, as duas seleções voltam a se enfrentar após 41 encontros. Dentre eles, cinco na Copa do Mundo, 19 amistosos, seis na Copa América, quatro na Copa das Confederações, três na Golden Cup e quatro no Pan-Americano. O Brasil venceu 24 desses jogos, empatou em sete e perdeu em dez ocasiões.

