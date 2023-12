Flamenguista, jogador do Manchester City diz que final contra o Fluminense será especial

Titular na vitória que garantiu o Manchester City na final do Mundial de Clubes 2023, o meio-campista Matheus Nunes celebrou a classificação. Afinal, ele terá uma motivação especial para a decisão com o Fluminense. Nascido no Brasil, mas naturalizado português, ele é torcedor do Flamengo, rival do Tricolor.

“Vai ser especial, pois sou flamenguista e será uma motivação a mais para mim. Espero sair de lá com o título. Vi (a final da Libertadores), foi um jogo difícil, disputado, o Boca também era uma grande equipe. Conheço o talento individual do Fluminense… Ganso, Marcelo, são jogadores incríveis, mas estaremos preparados com certeza”, disse Matheus Nunes à “CazéTV” após o jogo.

Matheus Nunes se mudou para Portugal com apenas 13 anos, junto com a família, e se profissionalizou por lá. Atualmente, ele também é jogador da seleção portuguesa e esteve na última Copa do Mundo.

Sobre a partida, Matheus Nunes elogiou a atuação do City e disse que agora é hora de pensar no Fluminense. Entretanto, o luso-brasileiro afirmou que até o momento o técnico Pep Guardiola ainda não falou sobre o Tricolor.

“Queríamos a vitória e fizemos de tudo desde o primeiro minuto. Sabíamos que seria um adversário difícil, que corre muito, uma equipe muito rápida, com jogadores que dão trabalho para a nossa defesa, mas acho que controlamos bem o jogo. Agora é descansar e preparar para o jogo do Fluminense, que será bem difícil. O ‘Mister’ (Guardiola) ainda não falou muito (sobre o Flu), porque a gente estava focado neste jogo primeiro. Se a gente não vencesse hoje, não estaríamos na final”, concluiu.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.