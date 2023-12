Frosinone, fora de casa, goleia e elimina o Napoli na Copa da Itália

Campeão italiano na rodada passada, o Napoli segue decepcionando seus torcedores. Além de estar muito longe do título da Liga (14 pontos atrás da líder Inter de Milão), nesta terça-feira (19/12), em pleno Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles, deu adeus à Copa da Itália. Foi goleado por 4 a 0 para o Frosinone. Barrenechea, Caso, Walid Cheddira e Harroui, todos na etapa final, fizeram os gols.

Confira aqui os jogos da Copa da Itália

Esta é a segunda eliminação seguida dos napolitanos nas oitavas (perdeu para a Salernitana em 2022/23). Já o pequeno Frosinone (que no Italiano é o 13º colocado com 19 pontos) celebra uma façanha e, pela primeira vez na história, avança às quartas de uma Copa da Itália. Pesaram para a derrota do Napoli os erros de arremate no primeiro tempo e os erros defensivos na etapa final. Curiosamente, o time empatava em 0 a 0 quando o treinador do Napoli colocou quatro titulares que estavam sendo poupados, incluindo Di Lorenzo, Kvaratskhelia e Osinhem. Com a cavalaria, o time levou uma surra.

Só dá Napoli no primeiro tempo

O Napoli, que começou com o mistão (cinco feras começaram no banco) foi muito superior na etapa inicial. Mas parou nas ótimas defesas do goleiro Cerofolini, E lamentou um gol anulado de Simeone. O atacante recebeu o passe de um rival, o zagueiro Okoli, dribou o goleiro e marcou. Entretanto, o VAR viu uma falta muito no início da jogada, ainda na intermediaria. Não valeu.

Surpresa: Frosinone goleia

No segundo tempo, o Napoli martelou, mandou bola na trave e desperdiçou outras chances. Dessa forma, temendo a eliminação, o técnico Walter Mazzari colocou os titulares que começaram no banco. Mas, quase em seguida, aos 20, Barrenechea escorou escanteio da esquerda e fez 1 a 0. Pouco depois, aos 25, Di Lorenzo foi atrasar uma bola na intermediaria. Porém, não viu que Caso estava no caminho. Assim, o camisa 10 do Frosinone agradeceu, avançou até a área e marcou 2 a 0. Desmontado, o Napoli viu a derrota virar goleada nos acréscimos. Aos 46, Di Lorenzo fez um pênalti em Gelli. Walid Cheddira cobrou e fez o terceiro. Aos 50, no último ataque, Harroui recebeu de Lirola e fechou o placar em 4 a0. Acredite!

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.