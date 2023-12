Chelsea vence Newcastle nos pênaltis e avança na Copa da Liga Inglesa

O Chelsea está classificado para a semifinal da Copa da Liga Inglesa. Em jogo repleto de emoções no Stamford Bridge, nesta terça-feira (19), o clube londrino buscou o empate por 1 a 1 nos acréscimos do tempo regulamentar, forçou a disputa de pênaltis e avançou na terceira maior competição da Inglaterra com placar de 4 a 2. No dia em que completou 100 jogos com a camisa do Newcastle, o atacante Callum Wilson abriu o placar na primeira etapa e vinha dando a vitória aos visitantes. No entanto, Mudryk saiu do banco de reservas e aproveitou falha de Trippier para garantir o empate por 1 a 1 antes da disputa por pênaltis.

Dessa maneira, o Chelsea segue em busca do sexto título da Copa da Liga Inglesa e pode se igualar ao Manchester United como segundo maior vencedor do torneio. O líder da lista é o City, com oito conquistas.

Por outro lado, o Newcastle viu o sonho do título inédito chegar ao fim após bater na trave e ficar com o vice em duas oportunidades

Chelsea x Newcastle

O Newcaslte fez um grande primeiro tempo e conseguiu levar a vantagem de 1 a 0 para o intervalo. O atacante Callum Wilson marcou o gol da partida aos 15 minutos, e os visitantes evitaram o empate em chegadas de perigo do adversário. A defesa do Newcastle esteve bem postada e segurou as investidas dos Blues.

No entanto, o Chelsea mudou a postura no segundo tempo e conseguiu ser mais incisivo no ataque. Os Blues estiveram perto do empate e obrigaram o goleiro adversário a fazer boas defesas. Assim, os donos da casa chegaram ao empate após falha de Trippier. O lateral-direito falhou feio após cruzamento na área e Mudryk, que havia saído do banco de reservas, garantiu o empate nos acréscimos.

Nas penalidades, o Chelsea foi mais eficiente e venceu por 4 a 2. Trippier falhou novamente e desperdiçou uma cobrança do Newcastle, enquanto o goleiro reserva Petrovic fez uma defesa decisiva para assegurar a classificação.

Quartas de final da Copa da Liga Inglesa

Terça-feira (19/12)

Everton (6) 1×1 (7) Fulham

Port Vale 0x3 Middlesbrough

Chelsea (4) 1×1 (2) Newcastle

Quarta-feira (20/12)

Liverpool x West Ham

