Fluminense: Casa Laranjeiras reabre para a final do Mundial de Clubes

O Fluminense disputará a final do Mundial de Clubes contra o Manchester City na próxima sexta-feira (22), às 15h (de Brasília), em Jeddah, na Arábia Saudita. Assim, os tricolores poderão acompanhar a decisão novamente na Casa das Laranjeiras. Em virtude do sucesso da Fan zone na semifinal, a partir do meio-dia do dia da decisão, os tricolores poderão entrar no Estádio de Laranjeiras, que contará com quatro telões, e os ingressos já estão à venda.

Além disso, a Casa Laranjeiras terá a apresentação do cantor Gross, food trucks e diversas atrações para o público, como totó humano, futebolha, estúdio de tatuagem e quiz sobre o clube carioca.

Na última segunda-feira (18), o Tricolor derrotou o Al Ahly por 2 a 0 e garantiu a vaga na final. Jhon Arias e John Kennedy foram os autores dos gols, ambos no segundo tempo, que colocaram a equipe carioca na decisão do Mundial de Clubes. Por fim, será o encontro de Pep Guardiola e Fernando Diniz, dois treinadores que entendem o futebol de maneira semelhante e utilizam o estilo com troca de passes e posse de bola.

Informações Gerais

– A Casa Laranjeiras acontece na sexta-feira (22/12) e funcionará de 12h às 22h;

– Os ingressos custam R$ 50 (sócios) e R$ 100 (não-sócios). As vendas são limitadas e sujeitas a disponibilidade;

– As vendas para sócios e não-sócios acontecem em fluminense.futebolcard.com. O acesso será via QR Code dinâmico;

– No dia do evento, haverá venda de ingressos no local a partir das 10h (até esgotarem os ingressos);

– O acesso será pela entrada da Rua Pinheiro Machado;

Atenção para as informações do QR Code

Para acessar o evento com o QR Code dinâmico, o torcedor deverá baixar o APP da FutebolCard e fazer login. Sócios farão o login com o CPF (apenas os números, sem pontos e hífen) e a mesma senha do Portal do Sócio. O QR Code dinâmico ficará disponível 6 horas antes do evento.

O usuário pode baixar automaticamente o aplicativo no momento em que o torcedor entra no APP e ficará disponível na aba “Meus pedidos”. Uma vez baixado, o QR Code funcionará mesmo que não haja conexão com internet e o acesso ao estádio será somente com o APP.