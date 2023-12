Boavista (RJ) anuncia contratação de zagueiro brasileiro que estava na Bolívia

O Boavista (RJ) anunciou nesta terça-feira a chegada do zagueiro Mizael, de 23 anos, visando o Campeonato Carioca 2024. O jogador estava há três temporadas no futebol boliviano, mais precisamente no Vaca Díez, e falou sobre o acerto e a nova temporada.

”Quero agradecer a Deus e ao Boavista pela oportunidade de fazer parte deste excelente grupo. Venho de uma experiência muito enriquecedora no futebol da Bolívia. Tivemos bons resultados e consegui fazer bons jogos lá, então venho com muita confiança para jogar este Campeonato Carioca”, disse o defensor.

Na temporada 2023, o jogador entrou em campo 37 vezes pela equipe boliviana e marcou três gols. Além do Vaca Díez, ele possui passagens por Princesa de Solimões (AM), Holanda (AM), Sul América (AM), Uberlândia (MG), Rio Negro (AM) e Porto Velho (RO).

Mizael é o sexto reforço do Verdão de Saquarema para a temporada 2024. Além dos zagueiros Sheldon e Gabriel Almeida, o Boavista já anunciou a chegada do lateral-direito Raul Cardoso, do volante William e do atacante Matheus Lucas. O clube, aliás, será treinado pelo português Filipe Cândido.

O clube de Saquarema estreia no Cariocão 2024 contra o Vasco, fora de casa. O duelo ainda não tem data certa, mas acontecerá no dia 17 ou 18 de janeiro.

