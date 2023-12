Palmeiras anuncia contratação do atacante Bruno Rodrigues

Destaque do Cruzeiro nas duas últimas temporadas, Bruno Rodrigues é o segundo reforço do Palmeiras para 2024. Autor de 13 gols e sete assistências neste ano, o atacante acertou com o Maior Campeão do Brasil até o final de 2028 – ele se apresenta oficialmente ao clube em janeiro, após a abertura da próxima janela de transferências.

Revelado pelo Athletico-PR, onde se profissionalizou em 2017, Bruno foi negociado com o Tombense-MG em 2020 e teve passagens por Joinville, Doxa (Chipre), Paraná, Ponte Preta, São Paulo e Famalicão (Portugal) antes de chegar ao Cruzeiro, no segundo semestre de 2022. Ele se destacou no returno da Série B daquele ano e terminou a temporada de 2023 como principal artilheiro e garçom da equipe mineira.

Disputado por diversos clubes após o Brasileirão, o jogador de 26 anos explicou a escolha pelo dodecacampeão e comentou sobre a expectativa em vestir o manto alviverde. “É um sentimento de muita felicidade, muita vontade de poder jogar com essa camisa, mostrar meu futebol. O Palmeiras é o atual bicampeão brasileiro e acho que todo jogador gostaria de estar aqui. Vou aproveitar ao máximo, sempre dar meu melhor e buscar ser campeão”, disse. “Vários clubes me queriam, mas o Palmeiras é um gigante no futebol, ganhando muitos títulos ultimamente, e isso me fez escolher. Estou muito feliz e muito motivado”, completou.

Bruno conheceu a estrutura da Academia de Futebol e se mostrou impressionado com o centro de excelência palestrino. “A estrutura me impressionou muito mesmo. Já joguei na Europa e é parecido. Muito feliz pelo que vou viver aqui. Estou sem acreditar ainda. No dia a dia, jogo a jogo, vou me soltar”, afirmou.

Habilidoso, o atacante mostrou versatilidade ao atuar em diversas funções diferentes no setor ofensivo durante sua passagem pelo Cruzeiro. “Sou um jogador rápido, que gosta do um contra um. Jogo de nove também, estou aqui para ajudar o Palmeiras onde o professor Abel me pedir. Vou fazer a função, dar meu melhor e buscar ajudar meus companheiros e o clube. Já joguei com Weverton, Rony, Veiga, Breno Lopes. São pessoas sensacionais, espero que me recebam bem”, finalizou.

Antes de Bruno Rodrigues, o Palmeiras anunciou em novembro a contratação do meio-campista argentino Aníbal Moreno, que estava no Racing-ARG.

