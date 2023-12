Carille chega ao Santos se dizendo ‘feliz e motivado’ com desafio

O técnico Fábio Carille, anunciado nesta terça-feira (19) pelo Santos, já visitou o CT Rei Pelé. Nesta mesma tarde, o treinador visitou o clube, onde já trabalhou em 2021, para dar início à sua nova passagem. Ele assinou contrato de dois anos de validade, após deixar o V-Varen Nagasaki, do Japão.

Carille ficou pouco tempo no Santos em sua oportunidade anterior de comandar o peixe. Mesmo assim, ele garante que está bastante motivado para assumir o desafio e se disse à vontade no clube, sensação que garantiu ter já desde a primeira passagem. De acordo com o treinador, de 50 anos, a montagem do elenco terá que ser inteligente, já que o clube terá uma queda importante no orçamento por conta do rebaixamento à Série B do Brasileirão.

“Estou motivado demais e muito feliz de voltar a um lugar em que me senti muito bem, no pouco tempo que trabalhei. Retornar aqui para mim é uma alegria muito grande, estou muito otimista para fazer um grande trabalho. A expectativa e os desafios são os melhores possíveis. Para a gente se fechar aqui dentro, fazer um trabalho sério, uma montagem inteligente de um elenco para dar resultado dentro de campo”, afirmou, à ‘Santos TV’.

Fora da Copa do Brasil, o Santos terá o desafio do Campeonato Paulista como primeiro grande compromisso do ano, a partir de janeiro. Já em maio, começa a Série B, competição na qual o clube será estreante, já que nunca tinha caído no Campeonato Brasileiro.

