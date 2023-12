Eduardo Coudet renova o contrato com o Internacional

O técnico Eduardo Coudet seguirá no Internacional na próxima temporada. Afinal, nesta terça-feira, o Colorado anunciou a renovação de contrato do argentino, que tinha vínculo somente até o fim deste mês de dezembro.

O novo vínculo de Coudet é por uma temporada, válido até o fim de 2024. Junto de Chacho, o auxiliar Lucho González, o preparador físico Octavio Manera, o auxiliar de preparação física Guido Cretari e o analista de desempenho Carlos Fernández permanecem na comissão técnica.

Eduardo Coudet está em sua segunda passagem pelo Inter. Em 2020, iniciou a temporada no clube, chegou a liderar o Campeonato Brasileiro, mas se transferiu para o Celta de Vigo (ESP) no meio da temporada. Neste ano, voltou ao clube em julho, após deixar o Atlético-MG, e conduziu a equipe às semifinais da Libertadores. No Brasileirão, contudo, terminou com um modesto nono lugar.

Para a próxima temporada, a expectativa é de um ano melhor no Internacional. Recentemente, o presidente Alessandro Barcellos foi reeleito para mais um mandato. Na sequência, ele afirmou que o Colorado vai gastar entre R$ 40 milhões e R$ 50 milhões na janela de transferências para reforçar o elenco.

