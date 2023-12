Liverpool x West Ham: escalações e onde assistir

Na briga pela liderança da Premier League, o Liverpool vira a chave na temporada e recebe o West Ham, nesta quarta-feira (20), às 17h, em Anfield, pelas quartas de final da Copa da Liga Inglesa, a terceira competição mais importante do futebol inglês.

Como chega o Liverpool

No último fim de semana, o Liverpool desperdiçou a oportunidade de retomar a liderança da Premier League, ao empatar em casa por 0 a 0 com o Manchester United. Agora, a equipe concentra suas atenções na Copa da Liga Inglesa. Dessa maneira, o Liverpool, maior vencedor da história dessa copa, está em busca do décimo título.

Contudo, o técnico Klopp terá que superar alguns desfalques no elenco. Thiago Alcantara está com problemas no quadril, Stefan Bajcetic na panturrilha e Alexis Mac Allister no joelho. Além disso, Ryan Gravenberch está fora por lesão, assim como Andrew Robertson, Joel Matip e Diogo Jota.

Como chega o West Ham

O West Ham faz uma boa temporada, e vem de três vitórias nos últimos cinco jogos da Premier League. Nas oitavas da Copa da Liga Inglesa, enfrentou o Arsenal e venceu por 3 a 1. Dessa maneira, o clube segue em busca do título inédito nessa competição, embora já tenha chegado às finais em 1966 e 1981, nas quais precisou se contentar com o vice.

Michail Antonio é a única ausência no West Ham devido a uma lesão no joelho direito. Por outro lado, Edson Alvarez, que voltou de lesão contra o Wolverhampton no último domingo, pode reforçar o time nesta quarta-feira.

Liverpool x West Ham

Quartas de final da Copa da Liga Inglesa

Data e horário: quarta-feira, 20/12/2023, às 17h (de Brasília)

Local: Anfield, em Liverpool (ING)

Liverpool: Kelleher; Alexander-Arnold, Joe Gomez, Quansah, Tsimikas; Elliott, Endo, Curtis Jones; Salah, Gakpo, Luis Díaz. Técnico: Jurgen Klopp.

West Ham: Fabianski; Kehrer, Mavropanos, Aguerd, Cresswell; Soucek, Ward-Prowse; Kudus, Fornals, Benrahma; Ings. Técnico: David Moyes.

Onde assistir: Star+

