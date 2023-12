Neymar está fora da Copa América 2024, diz médico da Seleção Brasileira

A Seleção Brasileira não terá Neymar na Copa América 2024. Afinal, nesta terça-feira, o médico Rodrigo Lasmar afirmou que o camisa 10 está sendo preparado para o início da temporada 2024/25, em agosto. O torneio de seleções da Conmebol, porém, acontecerá entre junho e julho do próximo ano.

“É muito cedo, não adianta queimar etapas para recuperar antes e correr risco desnecessários. A nossa expectativa é que ele esteja preparado para voltar no início da temporada 2024 na Europa, que é agosto”, disse Rodrigo Lasmar, que é médico da Seleção Brasileira e que operou Neymar, à “Rádio 98 FM”.

Neymar se machucou em outubro, na derrota da Seleção Brasileira para o Uruguai pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. O camisa 10 rompeu o ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo. Dessa forma, segundo Lasmar, é necessário ter paciência com o retorno.

“Precisamos ter paciência. Falar de retorno antes de nove meses é precoce, isso é um conceito mundial para uma recuperação de ligamento. É muito importante ter o tempo biológico, o tempo que organismo demora para incorporar aquele ligamento. A expectativa é que depois desse tempo ele esteja recuperado em alto nível”, completou.

